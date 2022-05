Президент Баварии о Левандовском: Зачем нам его продавать? Он отработает контракт до конца

Президент "Баварии" Герберт Хайнер в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Роберта Левандовского. "У него контракт сроком до 30 июня 2023 года. Он отработает его до конца", – приводит его слова Bayern & Germany.

– Является ли решение «Баварии» об отказе от продажи Левандовского окончательным?

– Роберт Левандовски забивает невероятное количество голов год за годом. Зачем нам его продавать? Левандовскому не найти замену – больше нет игроков, которые стабильно столько забивают.

Я уже достаточно много раз повторил: у него есть контракт сроком до 30 июня 2023 года, и он отработает его до конца, – сказал Хайнер.

Is Bayern's decision not to sell Lewandowski definitive?



Hainer: "Robert Lewandowski scores an incredible number of goals year after year. Why should we sell him? There's no replacement for him - not one who scores so many goals so consistently" [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/mPB3kdwDeB