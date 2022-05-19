Тер Штеген мимо: Состав сборной Германии на Лигу наций

Национальная сборная Германии в своем твиттере опубликовала заявку на июньские матчи Лиги наций.

Вратари:

Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Оливер Бауманн ("Хоффенхайм").

Защитники:

Бенджамин Хенрихс ("Лейпциг"), Тило Керер ("ПСЖ"), Лукас Клостерманн ("Лейпциг"), Давид Раум ("Хоффенхайм"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Нико Шлоттербек ("Фрайбург"), Никлас Зюле ("Бавария"), Джонатан Та ("Байер").

Полузащитники:

Юлиан Брандт ("Боруссия"), Серж Гнабри ("Бавария"), Леон Горетцка ("Бавария»), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Кай Хавертц ("Челси"), Йонас Хофманн ("Боруссия" Менхенгладбах), Йозуа Киммих ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Лукас Нмеча ("Вольфсбург"), Марко Ройс ("Боруссия"), Лерой Сане ("Бавария"), Антон Штах ("Майнц").

Нападающие:

Карим Адейеми ("Зальцбург"), Тимо Вернер ("Челси").

В июне сборная Германии проведет 4 матча в рамках Лиги наций – команда дважды сыграет с Италией (4 и 14 июня), а также встретится со сборными Англии (7 июня) и Венгрии (11 июня).