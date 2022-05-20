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Нико Ковач трудоустроится в Германии
Хорват нашел новый клуб в Бундеслиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский специалист Нико Ковач станет новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга", сообщает Kicker.
По данным источника, контракт 50-летнего специалиста с клубом уже согласован, остается лишь дождаться официального объявления. Отмечается, что сделка будет рассчитана до 30 июня 2025 года.
Отметим, в нынешнем сезоне Ковач возглавлял "Монако", из которого его уволили из-за неудовлетворительных результатов. К слову, у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию".
"Вольфсбург" завершил сезон-2021/22 на 12-м месте в чемпионате Германии.
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