Нико Ковач трудоустроится в Германии

Хорватский специалист Нико Ковач станет новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга", сообщает Kicker.

По данным источника, контракт 50-летнего специалиста с клубом уже согласован, остается лишь дождаться официального объявления. Отмечается, что сделка будет рассчитана до 30 июня 2025 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Ковач возглавлял "Монако", из которого его уволили из-за неудовлетворительных результатов. К слову, у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию".

"Вольфсбург" завершил сезон-2021/22 на 12-м месте в чемпионате Германии.