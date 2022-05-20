  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нико Ковач трудоустроится в Германии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нико Ковач трудоустроится в Германии

Германия
(1 голосов)

Хорват нашел новый клуб в Бундеслиге

Нико Ковач трудоустроится в Германии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский специалист Нико Ковач станет новым главным тренером немецкого "Вольфсбурга", сообщает Kicker.

По данным источника, контракт 50-летнего специалиста с клубом уже согласован, остается лишь дождаться официального объявления. Отмечается, что сделка будет рассчитана до 30 июня 2025 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Ковач возглавлял "Монако", из которого его уволили из-за неудовлетворительных результатов. К слову, у Нико уже есть опыт в Бундеслиги - ранее он тренировал "Айнтрахт" и "Баварию".

"Вольфсбург" завершил сезон-2021/22 на 12-м месте в чемпионате Германии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Нико Ковач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Kicker

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде