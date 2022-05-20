Официально: Боруссия Дортмунд отправила в отставку главного тренера

Дортмундская "Боруссия" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Марко Розе, сообщает пресс-служба клуба. Решение было принято в результате встречи специалиста с руководителями команды.

Вместе с Розе клуб покидают и его ассистенты: Рене Марич, Александр Циклер и Патрик Эйбенбергер.

Напомним, что немецкий специалист возглавил команду в июле 2021 года. Под его руководством "шмели" заняли 2-е место в чемпионате Германии, набрав 69 очков в 34 матчах (22 победы, 3 ничьи и 9 поражений). Добавим, что ранее Розе работал с менхенгладбахской "Боруссией".