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Брал кубок и играл в четвертьфинале ЛЧ. Боруссия Д может назначить своего экс-тренера
Сейчас он работает в структуре клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня дортмундская "Боруссия" неожиданно уволила главного тренера Марко Розе. Начались поиски его преемника.
По данным зарубежных СМИ, дортмундский клуб может возглавить Эдин Терзич. Он уже ранее работал с командой, а потому сейчас является первым претендентом на должность.
Borussia Dortmund have approached Edin Terzić to replace Marco Rose, as per @westsven - he’s close to return at BVB and then become the new head coach. ????⚫️ #BVB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022
“I got the impression that the board no longer had 100% confidence”, Marco Rose said as he’s leaving the club.
Терзич был временным тренером "Боруссии" после увольнения Люсьена Фавра. За полгода он привел Дортмунд к победе в кубке, а также вывел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
На протяжении последнего года Терзич занимал место в структуре "Боруссии" в качестве технического директора.
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