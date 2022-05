Брал кубок и играл в четвертьфинале ЛЧ. Боруссия Д может назначить своего экс-тренера

Сегодня дортмундская "Боруссия" неожиданно уволила главного тренера Марко Розе. Начались поиски его преемника.

По данным зарубежных СМИ, дортмундский клуб может возглавить Эдин Терзич. Он уже ранее работал с командой, а потому сейчас является первым претендентом на должность.

Borussia Dortmund have approached Edin Terzić to replace Marco Rose, as per @westsven - he’s close to return at BVB and then become the new head coach. ????⚫️ #BVB



“I got the impression that the board no longer had 100% confidence”, Marco Rose said as he’s leaving the club.