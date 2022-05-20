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Брал кубок и играл в четвертьфинале ЛЧ. Боруссия Д может назначить своего экс-тренера

Германия
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Сейчас он работает в структуре клуба

Брал кубок и играл в четвертьфинале ЛЧ. Боруссия Д может назначить своего экс-тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня дортмундская "Боруссия" неожиданно уволила главного тренера Марко Розе. Начались поиски его преемника.

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По данным зарубежных СМИ, дортмундский клуб может возглавить Эдин Терзич. Он уже ранее работал с командой, а потому сейчас является первым претендентом на должность.

Терзич был временным тренером "Боруссии" после увольнения Люсьена Фавра. За полгода он привел Дортмунд к победе в кубке, а также вывел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

На протяжении последнего года Терзич занимал место в структуре "Боруссии" в качестве технического директора.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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