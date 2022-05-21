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Барселона предложила 32 миллиона евро за Левандовски. Бавария хочет минимум 40

Германия
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Боссы клуба тем временем настаивают, что не продадут Роберта

Барселона предложила 32 миллиона евро за Левандовски. Бавария хочет минимум 40

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сделала мюнхенской "Баварии" предложение за форварда Роберта Левандовски в 32 миллиона евро, как сообщает BILD. Однако немецкий клуб отказывается рассматривать предложения ниже 40 миллионов.

Тем временем боссы "Баварии" настаивают в интервью на том, что поляк не будет уйдет, ведь у него остается еще один год контракта с "Мюнхеном". По информации BILD, это лишь стратегия для повышения цены 33-летнего игрока.

Как сообщалось ранее, сам Левандовски уже даже договорился с "Барселоной" об условиях будущего контракта. Более того, спортдир "Баварии" рассказал о желании Роберта покинуть команду.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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