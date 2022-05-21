Барселона предложила 32 миллиона евро за Левандовски. Бавария хочет минимум 40

"Барселона" сделала мюнхенской "Баварии" предложение за форварда Роберта Левандовски в 32 миллиона евро, как сообщает BILD. Однако немецкий клуб отказывается рассматривать предложения ниже 40 миллионов.

Тем временем боссы "Баварии" настаивают в интервью на том, что поляк не будет уйдет, ведь у него остается еще один год контракта с "Мюнхеном". По информации BILD, это лишь стратегия для повышения цены 33-летнего игрока.