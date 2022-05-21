Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

Фрайбург – РБ Лейпциг 1:1 (2:4 пен)

Гол: Эггештайн 19 – Нкунку 76

Серия пенальти: Нкунку 0:1, Петерсен 1:1, Орбан 1:2, Гюнтер 1:2 (выше ворот), Ольмо 1:3, К. Шлоттербек 2:3, Хенрикс 2:4, Демирович 2:4 (перекладина)

Фрайбург: Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Гульде (К. Шлоттербек, 105), Кюблер (Шмид, 86) – Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 86) – Шаллаи (Демирович, 79), Хелер (Петерсен, 79)

РБ Лейпциг: Гулачи – Хальстенбенг, Орбан, Симакан (Гвардиол, 113) – Хенрикс, Кампль (Ольмо, 69), Лаймер (Адамс, 99), Клостерман – Нкунку, Форсберг (Мукиеле, 61) – Силва (Собослаи, 61)

Предупреждения: Кюблер 81, Линхарт 90, Демирович 113 – Симакан 58, Кампль 60

Удаление: Хальстенберг 57

"РБ Лейпциг" с третьего раза таки взял Кубок Германии, выиграв первый трофей в 13-летней истории клуба. За последние 4 года "красные быки" в третий раз играли в финале, проиграв "Баварии" и дортмундской "Боруссии" в прошлые разы. "Лейпциг" был близок к очередному фиаско и с "Фрайбургом", но сумел совершить героический камбек в меньшинстве, и вырвать победу в послематчевой серии пенальти.

"Фрайбургу" же можно только посочувствовать. Команда Кристиана Штрайха оступилась в предпоследнем туре Бундеслиги, и лишилась возможности впервые в истории выйти в Лигу Чемпионов. На последнем повороте из четвёрки их выбил как раз "Лейпциг". И теперь "быки" вновь украли праздник у скромного "Фрайбурга". Штрайх многие годы лелеял этот клуб, провел у руля команды столько же матчей, сколько у РБ было за всю историю (по 396 матчей), и вновь остался в шаге от успеха.

Старт матча выдался за "Фрайбургом". Номинальным хозяевам удалось повести в счёте уже на 19-й минуте. Первым же ударом в створ забил Максимилиан Эггештайн. После флангового прорыва Кюблеру удалось доставить мяч в центр, и после серии рикошетов Эггештайн забил ударом метров с 20. "РБ Лейпциг" в первой половине выглядел вяло, но свой момент тоже имел. Хефлер неудачно отпасовал назад на вратаря, выведя на ударную позицию Нкунку. От очередного гола француза уберёг Нико Шлоттербек, выбив мяч с линии ворот.

После перерыва "РБ Лейпциг" наконец стал напоминать себя. Команда Тедеско зажала "Фрайбург" на их трети и постепенно стала нагнетать. В ходе одной из таких затяжных атак защита "Фрайбурга" бездумно выбила мяч вперёд, и всё перевернулось. Хелеру удалось подобрать ничейный мяч и убежать от Хальстенберга на вратаря. После чего защитник бездумно прихватил Хелера руками, и остановил потенциальный выход ценой удаления.

Оказавшись в большинстве, "Фрайбург" должен был закрывать матч. Но команда Кристиана Штрайха не поверила своему счастью, и постепенно стала садиться в глубокую оборону. С таким менталитетом трофеи над головой не поднимают. "РБ Лейпциг" стал собирать штрафные вокруг ворот Флеккена, и один из них принёс успех. Орбан выиграл верховую борьбу, и скинул на Нкунку, забившего 35-й гол в сезоне.

Удивительно, но до конца основного времени давил именно "Лейпциг". Хотели дожать, пока есть силы. Ольмо упустил верную возможность забить, слёту пробив рядом со штангой. А затем Собослаи нанёс хитрый удар со штрафного, и Флеккену пришлось совершать двойной сейв.

Дополнительное время выдалось весьма насыщенным. Яник Хаберер дважды мог выводить "Фрайбург" вперёд, но один из его ударов приняла штанга, а другой –перекладина. Демирович так вообще промахнулся по пустым воротам. Были свои шансы и у РБ. Под конец экстра-тайма Хефлер откровенно заплел ноги Ольмо в штрафной, но судья не решился поставить вполне обоснованный 11-метровый.

В итоге игра перешла в серию пенальти, где удачливее стал "Лейпциг". И Нкунку, и Ольмо, и Орбан с Хенриксом свои попытки уверенно реализовали, в то время как Гюнтер и Демирович банально промахнулись по воротам. "Фрайбург" так и остаётся без трофеев в своей более чем вековой истории. А вот "РБ Лейпциг" наконец выиграл что-то, кроме несчастного Кубка Саксонии. Удивительное, но в 2016-м году эти два клуба только-только вышли в Бундеслигу, а сегодня сражались за Кубок страны.