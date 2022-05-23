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Бавария продлила контракт с капитаном команды Нойером
Сделка - до 30 июня 2024 года
Фото: fcbayern.com
"Бавария" продлила контракт с основным кипером Мануэлем Нойером. Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два сезона - до 30 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Напомним, легендарный немец выступает за "Баварию" с 2011 года. С 2017 года он является капитаном команды.
В минувшем сезоне Нойер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль. В футболке "баварцев" он выигрывал 10 чемпионатов Германии, 5 Кубков и 6 Суперкубков страны. Также голкипер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее "Бавария" продлила соглашение с полузащитником команды Томасом Мюллером.
???? ???????????????????? ???????????????? ????#MiaSanMia #NeuerTheWall pic.twitter.com/emc9xh8lGt— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 23, 2022
❤️???? pic.twitter.com/gwXe5WTj9b— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 23, 2022
So many memories ????????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 23, 2022
And he's not done yet ❌#MiaSanMia #NeuerTheWall pic.twitter.com/PWUAZ70bfd
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