Бавария продлила контракт с капитаном команды Нойером

"Бавария" продлила контракт с основным кипером Мануэлем Нойером. Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два сезона - до 30 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Напомним, легендарный немец выступает за "Баварию" с 2011 года. С 2017 года он является капитаном команды.

В минувшем сезоне Нойер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль. В футболке "баварцев" он выигрывал 10 чемпионатов Германии, 5 Кубков и 6 Суперкубков страны. Также голкипер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее "Бавария" продлила соглашение с полузащитником команды Томасом Мюллером.

