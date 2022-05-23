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Бавария продлила контракт с капитаном команды Нойером

Германия
(1 голосов)

Сделка - до 30 июня 2024 года

Бавария продлила контракт с капитаном команды Нойером

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" продлила контракт с основным кипером Мануэлем Нойером. Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано на два сезона - до 30 июня 2024 года, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Напомним, легендарный немец выступает за "Баварию" с 2011 года. С 2017 года он является капитаном команды.

В минувшем сезоне Нойер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль. В футболке "баварцев" он выигрывал 10 чемпионатов Германии, 5 Кубков и 6 Суперкубков страны. Также голкипер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее "Бавария" продлила соглашение с полузащитником команды Томасом Мюллером.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
ФК Бавария

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