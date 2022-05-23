Боруссия Дортмунд подписала полузащитника из Кельна

Полузащитник "Кельна" Салих Озджан продолжит карьеру в дортмундской "Боруссии. Как сообщает пресс-служба "шмелей", 24-летний турецкий футболист заключил контракт с немецким клубом до лета 2026 года.

Озджан - воспитанник "Кельна", в котором провел всю профессиональную карьеру, кроме периода выступлений в аренде за "Хольштайн "Киль". В завершившемся сезоне он сыграл 34 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Добавим, что Озджан является уроженцем Кельна и выступал за юношеские сборные Германии всех возрастов, однако затем предпочел играть за взрослую сборную Турции, в составе которой дебютировал в марте 2022 года.

"Кельн" — мой родной клуб, которому я обязан многим. Я бы покинул свой город только ради очень немногих клубов. Энергия "Боруссии", которую можно буквально почувствовать, плюс возможность регулярно играть в Лиге чемпионов, в конечном счете привели меня к решению. Я очень амбициозен и готов вложить в команду все силы" , - цитирует Озджана пресс-служба "Боруссии".