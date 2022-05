Второе пришествие. Боруссия Д объявила о назначении главного тренера

На прошлой неделе "Боруссия" Дортмунд неожиданно отправила в отставку Марко Розе. Сегодня был объявлен его преемник.

Новым/старым тренером "черно-желтых" стал Эдин Терзич. По данным официальном пресс-службы клуба, был подписан долгосрочный контракт до 2025-го года.

