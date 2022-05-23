Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Второе пришествие. Боруссия Д объявила о назначении главного тренера
Ранее был неплохим временщиком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Боруссия" Дортмунд неожиданно отправила в отставку Марко Розе. Сегодня был объявлен его преемник.
Новым/старым тренером "черно-желтых" стал Эдин Терзич. По данным официальном пресс-службы клуба, был подписан долгосрочный контракт до 2025-го года.
Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 ???? pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2022
Терзич полгода руководил "Боруссией" после увольнения Люсьена Фавра. С ним команда дошла до четвертьфинала ЛЧ, а также выиграла кубок Германии. Уступив место Марко Розе, у Терзича осталось место в структуре Дортмунда.
Ранее мы сообщали, что "Боруссия" подписала
Популярное сейчас
- Ващук назвал главную проблему сборной Украины перед матчем с Шотландией
- Из Севастополя вышел фрегат Адмирал Макаров. Его называют новым флагманом чф рф
- Драматическое чемпионство Зинченко, золото Милана. Главные новости за 22 мая
- Тер Штеген мимо: Состав сборной Германии на Лигу наций
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Новости по теме
- 06:21 Украинские Коноплянка остается в Польше, Боруссия увольняет тренера. Главные новости за 20 мая
- 17:21 Зарубежные Брал кубок и играл в четвертьфинале ЛЧ. Боруссия Д может назначить своего экс-тренера
- 12:00 Зарубежные Конте, Фонсека и Гаттузо остаются без работы. Итоговая таблица тренерских трансферов топ-5 лиг