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Второе пришествие. Боруссия Д объявила о назначении главного тренера

Германия
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Ранее был неплохим временщиком

Второе пришествие. Боруссия Д объявила о назначении главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На прошлой неделе "Боруссия" Дортмунд неожиданно отправила в отставку Марко Розе. Сегодня был объявлен его преемник.

Читайте такжеОфициально: Боруссия Дортмунд отправила в отставку главного тренера

Новым/старым тренером "черно-желтых" стал Эдин Терзич. По данным официальном пресс-службы клуба, был подписан долгосрочный контракт до 2025-го года.

Терзич полгода руководил "Боруссией" после увольнения Люсьена Фавра. С ним команда дошла до четвертьфинала ЛЧ, а также выиграла кубок Германии. Уступив место Марко Розе, у Терзича осталось место в структуре Дортмунда.

Ранее мы сообщали, что "Боруссия" подписала четвертого летнего новичка.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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