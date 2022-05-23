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Барселона сделала предложение Баварии по Левандовскому. Детали
Одно из самых насыщенных трансферных окон за последнее время
Фото: DraftKings Nation
"Барселона" направила "Баварии" предложение по нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга. 32 миллиона евро + 5 миллионов бонусной части.
Сообщается, что ответа от "Баварии" ещё не поступило. "Барселона" ждет ответа.
Barcelona made an official offer of €32m guaranteed plus €5m add-ons to FC Bayern for Robert Lewandowski. Bayern have not responded yet to the offer. Barça are waiting [@Plettigoal, @SkySportNews]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 23, 2022
Ранее Роберт заявил, что хочет покинуть "Баварию" летом ради нового вызова. Руководство мюнхенцев отрицало, что собирается продавать поляка этим летом и утверждало, что он покинет клуб только отработав контракт.
Текущее соглашение Роберта рассчитано до лета 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 50 миллионов евро.
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