Барселона сделала предложение Баварии по Левандовскому. Детали

"Барселона" направила "Баварии" предложение по нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга. 32 миллиона евро + 5 миллионов бонусной части.

Сообщается, что ответа от "Баварии" ещё не поступило. "Барселона" ждет ответа.

Barcelona made an official offer of €32m guaranteed plus €5m add-ons to FC Bayern for Robert Lewandowski. Bayern have not responded yet to the offer. Barça are waiting [@Plettigoal, @SkySportNews]