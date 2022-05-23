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Барселона сделала предложение Баварии по Левандовскому. Детали

Германия
(1 голосов)

Одно из самых насыщенных трансферных окон за последнее время

Барселона сделала предложение Баварии по Левандовскому. Детали

Фото: DraftKings Nation

Новина українською

"Барселона" направила "Баварии" предложение по нападающему Роберту Левандовскому, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга. 32 миллиона евро + 5 миллионов бонусной части.

Сообщается, что ответа от "Баварии" ещё не поступило. "Барселона" ждет ответа.

Ранее Роберт заявил, что хочет покинуть "Баварию" летом ради нового вызова. Руководство мюнхенцев отрицало, что собирается продавать поляка этим летом и утверждало, что он покинет клуб только отработав контракт.

Текущее соглашение Роберта рассчитано до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 50 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (2)
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Zaragoza (Днепр)
23.05.2022 в 19:53
Хотелось бы увидеть поляка в Примере
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Дoбрый (землянин)
23.05.2022 в 19:30
37 лимонов? Не, на такую шнягу гансы не купятся. И за 40 тоже. А вот за 45 пожалуй. И мы их найдём. "Spotify"... гони бабло.
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