Лучший в Европе. Левандовский выиграл Золотую бутсу второй сезон подряд

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский выиграл "Золотую бутсу" по итогам сезона-2021/2022.

Поляк забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги, что позволило ему набрать 70 очков (кол-во голов, умноженное на два). На втором месте находится форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе (28 голов в Лиге 1 и 56 очков).

Третью строчку делят сразу два игрока - Чиро Иммобиле из "Лацио" и Карим Бензема из "Реала". Оба записали в свой актив 27 забитых мячей (54 очка) в Серии А и Ла Лиге соответственно.

Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовский тоже стал обладателем "Золотой бутсы". Тогда польский форвард забил 41 мяч в чемпионате Германии. Ранее сообщалось, что Роберт близок к переходу в "Барселону".