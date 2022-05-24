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Лучший в Европе. Левандовский выиграл Золотую бутсу второй сезон подряд

Германия
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Поляк завоевал престижную награду

Лучший в Европе. Левандовский выиграл Золотую бутсу второй сезон подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский выиграл "Золотую бутсу" по итогам сезона-2021/2022.

Поляк забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги, что позволило ему набрать 70 очков (кол-во голов, умноженное на два). На втором месте находится форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе (28 голов в Лиге 1 и 56 очков).

Третью строчку делят сразу два игрока - Чиро Иммобиле из "Лацио" и Карим Бензема из "Реала". Оба записали в свой актив 27 забитых мячей (54 очка) в Серии А и Ла Лиге соответственно.

Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовский тоже стал обладателем "Золотой бутсы". Тогда польский форвард забил 41 мяч в чемпионате Германии. Ранее сообщалось, что Роберт близок к переходу в "Барселону".

Читайте такжеПрезидент Баварии о Левандовском: Зачем нам его продавать? Он отработает контракт до конца
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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Kicker

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