Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший в Европе. Левандовский выиграл Золотую бутсу второй сезон подряд
Поляк завоевал престижную награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский выиграл "Золотую бутсу" по итогам сезона-2021/2022.
Поляк забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги, что позволило ему набрать 70 очков (кол-во голов, умноженное на два). На втором месте находится форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе (28 голов в Лиге 1 и 56 очков).
Третью строчку делят сразу два игрока - Чиро Иммобиле из "Лацио" и Карим Бензема из "Реала". Оба записали в свой актив 27 забитых мячей (54 очка) в Серии А и Ла Лиге соответственно.
Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовский тоже стал обладателем "Золотой бутсы". Тогда польский форвард забил 41 мяч в чемпионате Германии. Ранее сообщалось, что Роберт близок к переходу в "Барселону".
Популярное сейчас
- План Б. Зеленский рассказал, кто будет управлять страной в случае его убийства
- Марчелло: Надо забирать Донецк, Луганск, Крым. Это человеческие ресурсы, но если этого не сделаем, дальше будет ещё хуже
- Ибрагимович перевернул стол в раздевалке после победы в Серии А: Сейчас Италия принадлежит Милану!
- Барселона сделала предложение Баварии по Левандовскому. Детали
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО