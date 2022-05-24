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Внимательно ли вы следили за Бундеслигой 2021/22 - квиз от UA-Футбол

Германия
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Сможете правильно ответить на 15 вопросов за три минуты?

Внимательно ли вы следили за Бундеслигой 2021/22 - квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 мая "Герта" в матче плей-офф победила "Гамбург" и сохранила право выступать в элите в следующем чемпионате. Таким образом, сезон в Бундеслиге завершен окончательно. В десятый раз подряд чемпионом Германии стала мюнхенская "Бавария". Лучшим форвардом соревнований стал Роберт Левандовский, забив 35 голов. Впервые за шесть лет на пьедестал вернулся "Байер", а из второй Бундеслиги возвращаются именитые "Вердер" и "Шальке".

Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти Бундеслигу 2021/22, пройдя наш тест.

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