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Бавария объявила о подписании защитника Аякса
Трансфер футболиста мюнхенцам обошелся бесплатно
Фото: fcbayern.com
Защитник "Аякса" Нассер Мазрауи официально стал игроком мюнхенской "Баварии".
24-летний марокканец заключил с мюнхенцами контракт до лета 2026 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Мазрауи перебрался в Германию на правах свободного агента.
Финансовые подробности сделки не сообщаются.
В завершившемся сезоне Нассер провел за "Аякс" 33 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 20 миллионов евро. Ранее о переходе футболиста в "Баварию" подтвердил спортивный директор немецкого клуба.
✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ #MiaSanMia #ServusMazraoui pic.twitter.com/hVWNoXo93i— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 24, 2022
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