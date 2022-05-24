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Бавария объявила о подписании защитника Аякса

Германия
(1 голосов)

Трансфер футболиста мюнхенцам обошелся бесплатно

Бавария объявила о подписании защитника Аякса

Фото: fcbayern.com

Новина українською

Защитник "Аякса" Нассер Мазрауи официально стал игроком мюнхенской "Баварии".

24-летний марокканец заключил с мюнхенцами контракт до лета 2026 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба. Мазрауи перебрался в Германию на правах свободного агента.

Финансовые подробности сделки не сообщаются.

В завершившемся сезоне Нассер провел за "Аякс" 33 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает фулбека в 20 миллионов евро. Ранее о переходе футболиста в "Баварию" подтвердил спортивный директор немецкого клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Нуссайр Мазрауи
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Источник:
ФК Бавария

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