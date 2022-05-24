Официально: Хоффенхайм возглавил бывший главный тренер Цюриха

"Хоффенхайм"в твиттере объявил о назначении нового главного тренера – им стал Андре Брайтенрайтер из "Цюриха". Контракт подписан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Андре привел "Цюрих" к победе в Швейцарской Суперлиге.

Welcome to Kraichgau, André ????⚪#TSG have appointed André #Breitenreiter as their new manager. The 48-year-old most recently managed FC Zurich and led the club to the Swiss Super League championship. He has signed a contract with Hoffenheim until 30th June 2024 ✍️ pic.twitter.com/4uHcBRxP3w — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) May 24, 2022

У менеджера имеется большой опыт в Бундеслиге: с 2010 года он тренировал только немецкие команды и только в 2021 возглавил швейцарский "Цюрих".

Напомним, недавно "Хоффенхайм" уволил Себастьена Хенесса. При нем команда хорошо начала сезон, но с середины марта до конца чемпионата его команда не выиграла ни одного матча чемпионата Германии.