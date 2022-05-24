  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Хоффенхайм возглавил бывший главный тренер Цюриха
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Хоффенхайм возглавил бывший главный тренер Цюриха

Германия
(1 голосов)

Специалист не понаслышке знаком с немецким футболом

Официально: Хоффенхайм возглавил бывший главный тренер Цюриха

Фото: fcz.ch/en

Новина українською

"Хоффенхайм"в твиттере объявил о назначении нового главного тренера – им стал Андре Брайтенрайтер из "Цюриха". Контракт подписан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Андре привел "Цюрих" к победе в Швейцарской Суперлиге.

У менеджера имеется большой опыт в Бундеслиге: с 2010 года он тренировал только немецкие команды и только в 2021 возглавил швейцарский "Цюрих".

Напомним, недавно "Хоффенхайм" уволил Себастьена Хенесса. При нем команда хорошо начала сезон, но с середины марта до конца чемпионата его команда не выиграла ни одного матча чемпионата Германии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Цюрих Хоффенхайм (Зинсхайм) Андре Брайтенрайтер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде