Официально: Хоффенхайм возглавил бывший главный тренер Цюриха

"Хоффенхайм"в твиттере объявил о назначении нового главного тренера – им стал Андре Брайтенрайтер из "Цюриха". Контракт подписан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Андре привел "Цюрих" к победе в Швейцарской Суперлиге.

Welcome to Kraichgau, André ????⚪#TSG have appointed André #Breitenreiter as their new manager. The 48-year-old most recently managed FC Zurich and led the club to the Swiss Super League championship. He has signed a contract with Hoffenheim until 30th June 2024 ✍️ pic.twitter.com/4uHcBRxP3w