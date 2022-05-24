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СМИ: Мудрик близок к трансферу в Байер
Об этом переходе уже давно ходят слухи
Фото: Getty Images
Михаил Мудрик остается в шаге от перехода в "Байер".
Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет сообщает, что стороны близки к соглашению. Сделка еще официальная незавершенна, однако и "фармацевты", и сам игрок хотят данного перехода.
Source! Mykhaylo Mudryk from Shakhtar to Bayer Leverkusen is nearing completion. Not a done deal but very close.— Manuel Veth (@ManuelVeth) May 23, 2022
Both the player and the club want the move and have agreed most things in principle. @Transfermarkt pic.twitter.com/3utRwrMSCN
Об возможном переезде Мудрика в Германию говорят уже давно. По слухам, сам украинец согласовал долгосрочный контракт, в то время как "Байер" готов выложить за Михаил более 20-ти миллионов евро.
В текущем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 26-ти играх.
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