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СМИ: Мудрик близок к трансферу в Байер

Германия
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Об этом переходе уже давно ходят слухи

СМИ: Мудрик близок к трансферу в Байер

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик остается в шаге от перехода в "Байер".

Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет сообщает, что стороны близки к соглашению. Сделка еще официальная незавершенна, однако и "фармацевты", и сам игрок хотят данного перехода.

Об возможном переезде Мудрика в Германию говорят уже давно. По слухам, сам украинец согласовал долгосрочный контракт, в то время как "Байер" готов выложить за Михаил более 20-ти миллионов евро.

Читайте такжеСМИ: Мудрик дал согласие на переход в немецкий клуб. Названы детали трансфера

В текущем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 26-ти играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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