СМИ: Мудрик близок к трансферу в Байер

Михаил Мудрик остается в шаге от перехода в "Байер".

Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет сообщает, что стороны близки к соглашению. Сделка еще официальная незавершенна, однако и "фармацевты", и сам игрок хотят данного перехода.

Source! Mykhaylo Mudryk from Shakhtar to Bayer Leverkusen is nearing completion. Not a done deal but very close.



Both the player and the club want the move and have agreed most things in principle. @Transfermarkt pic.twitter.com/3utRwrMSCN — Manuel Veth (@ManuelVeth) May 23, 2022

Об возможном переезде Мудрика в Германию говорят уже давно. По слухам, сам украинец согласовал долгосрочный контракт, в то время как "Байер" готов выложить за Михаил более 20-ти миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 26-ти играх.