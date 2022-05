СМИ: Мудрик близок к трансферу в Байер

Михаил Мудрик остается в шаге от перехода в "Байер".

Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет сообщает, что стороны близки к соглашению. Сделка еще официальная незавершенна, однако и "фармацевты", и сам игрок хотят данного перехода.

Source! Mykhaylo Mudryk from Shakhtar to Bayer Leverkusen is nearing completion. Not a done deal but very close.



Both the player and the club want the move and have agreed most things in principle.