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Зарубежные СМИ: Мудрик прошел медобследования для перехода в Байер
А вот украинский инсайдер говорит об обратном
Фото: ФК Шахтер
Михаил Мудрик уже в скором времени может стать игроком немецкого "Байера".
Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет передает, что украинский вингер уже прошел медобследование для перехода. Сделка пока официально не закрыта, но в Леверкузене готовятся к официальному анонсу трансферу.
Correction on this! Mudryk has already completed his medical with Leverkusen. All is set for an announcement. Some within the #Bundesliga club are baffled by the news coming out of Ukraine. https://t.co/zUiwoanZQ4— Manuel Veth (@ManuelVeth) May 27, 2022
Также немецкую сторону беспокоят последние новости из Украины. Вероятно, речь идет о словах Игоря Цыганыка, заявившего, что "горняки" решили удержать Михаила.
В прошедшем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 26-ти играх.
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