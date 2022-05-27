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Зарубежные СМИ: Мудрик прошел медобследования для перехода в Байер

Германия
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А вот украинский инсайдер говорит об обратном

Зарубежные СМИ: Мудрик прошел медобследования для перехода в Байер

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик уже в скором времени может стать игроком немецкого "Байера".

Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет передает, что украинский вингер уже прошел медобследование для перехода. Сделка пока официально не закрыта, но в Леверкузене готовятся к официальному анонсу трансферу.

Также немецкую сторону беспокоят последние новости из Украины. Вероятно, речь идет о словах Игоря Цыганыка, заявившего, что "горняки" решили удержать Михаила.

Читайте такжеЦыганык: Президент Шахтера решил не продавать Мудрика этим летом

В прошедшем сезоне Мудрик совершил 11 результативных действий (2+9) в 26-ти играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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