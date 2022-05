Зарубежные СМИ: Мудрик прошел медобследования для перехода в Байер

Михаил Мудрик уже в скором времени может стать игроком немецкого "Байера".

Журналист портала ТransferMarkt Мануэль Вет передает, что украинский вингер уже прошел медобследование для перехода. Сделка пока официально не закрыта, но в Леверкузене готовятся к официальному анонсу трансферу.

Correction on this! Mudryk has already completed his medical with Leverkusen. All is set for an announcement. Some within the #Bundesliga club are baffled by the news coming out of Ukraine. https://t.co/zUiwoanZQ4