  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Молодой талант Аякса прошел медосмотр в Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодой талант Аякса прошел медосмотр в Баварии

Германия
(2 голосов)

Совсем скоро будет известно о трансфере

Молодой талант Аякса прошел медосмотр в Баварии

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

20-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх прошел медосмотр перед трансфером в "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже оформили соглашение перехода. На следующей неделе все будет завершено официально.

Контракт Гравенберха с мюнхенцами будет заключен до пяти сезонов. СМИ отмечали, что Райан будет зарабатывать 4,5 млн евро в год.

Другой итальянский журналист Николо Скира писал, что переход обойдется "Баварии" в 40 млн евро + бонусы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в 35 млн евро.

Отметим, что Гравенберх является воспитанником "Аякса". Он провел за амстердамцев 103 матча, в которых отличился 12-ю голами и 13-ю ассистами. Также в активе молодого хавбека уже пять титулов: три чемпионства и два Кубка Нидерландов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Раян Гравенберх
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде