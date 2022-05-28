Молодой талант Аякса прошел медосмотр в Баварии

20-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх прошел медосмотр перед трансфером в "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Стороны уже оформили соглашение перехода. На следующей неделе все будет завершено официально.

Контракт Гравенберха с мюнхенцами будет заключен до пяти сезонов. СМИ отмечали, что Райан будет зарабатывать 4,5 млн евро в год.

Другой итальянский журналист Николо Скира писал, что переход обойдется "Баварии" в 40 млн евро + бонусы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в 35 млн евро.

Отметим, что Гравенберх является воспитанником "Аякса". Он провел за амстердамцев 103 матча, в которых отличился 12-ю голами и 13-ю ассистами. Также в активе молодого хавбека уже пять титулов: три чемпионства и два Кубка Нидерландов.