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Молодой талант Аякса прошел медосмотр в Баварии
Совсем скоро будет известно о трансфере
Фото: twitter.com/AFCAjax
20-летний полузащитник амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх прошел медосмотр перед трансфером в "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Стороны уже оформили соглашение перехода. На следующей неделе все будет завершено официально.
Контракт Гравенберха с мюнхенцами будет заключен до пяти сезонов. СМИ отмечали, что Райан будет зарабатывать 4,5 млн евро в год.
Другой итальянский журналист Николо Скира писал, что переход обойдется "Баварии" в 40 млн евро + бонусы. Аналитический портал Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в 35 млн евро.
Отметим, что Гравенберх является воспитанником "Аякса". Он провел за амстердамцев 103 матча, в которых отличился 12-ю голами и 13-ю ассистами. Также в активе молодого хавбека уже пять титулов: три чемпионства и два Кубка Нидерландов.
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