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Левандовский: Моя эра в Баварии завершена - я не хочу больше здесь играть

Германия
Обновлено
(3 голосов)

Ждем в "Барселоне"

Левандовский: Моя эра в Баварии завершена - я не хочу больше здесь играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших футболистов мира Роберт Левандовский прямым текстом подтвердил многие инсайды. Он хочет покинуть "Баварию" уже этим летом.

"Моя эра в "Баварии" завершена. Я не представляю возможным продолжать играть за этот клуб. "Бавария" - серьезный коллектив и я надеюсь, что они не будут удерживать меня.

Я не хочу больше здесь играть, трансфер - лучшее решение. Надеюсь, меня не будут останавливать", - честно признался нападающий.

Роберт выступает за мюнхенцев с 2014-го. В Мюнхене он стал одним из лучших нападающих мира, завоевал 19 трофеев и дважды (2020-й и 2021-й года) был фаворитом в борьбе за Золотой Мяч. Поляк забил 344 гола в составе главного клуба Германии.

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Ранее много раз сообщалось, что Роберт согласовал свой переход в "Барселону".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
30.05.2022 в 17:24
Шевченко.Мессі.Левандовський?
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0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
30.05.2022 в 18:27
Можливо,але може і Ібра)
Ответить
0
0

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