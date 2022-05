Левандовский: Моя эра в Баварии завершена - я не хочу больше здесь играть

Один из лучших футболистов мира Роберт Левандовский прямым текстом подтвердил многие инсайды. Он хочет покинуть "Баварию" уже этим летом.

"Моя эра в "Баварии" завершена. Я не представляю возможным продолжать играть за этот клуб. "Бавария" - серьезный коллектив и я надеюсь, что они не будут удерживать меня.

Я не хочу больше здесь играть, трансфер - лучшее решение. Надеюсь, меня не будут останавливать", - честно признался нападающий.

Lewandowski: “My era at Bayern is over. I don't see any possibility to continue playing for this club anymore” ???? #FCBayern



“Bayern’s a serious club and I believe they won’t keep me, I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me”. pic.twitter.com/ieO3q0tEBO