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Левандовский: Моя эра в Баварии завершена - я не хочу больше здесь играть
Ждем в "Барселоне"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лучших футболистов мира Роберт Левандовский прямым текстом подтвердил многие инсайды. Он хочет покинуть "Баварию" уже этим летом.
"Моя эра в "Баварии" завершена. Я не представляю возможным продолжать играть за этот клуб. "Бавария" - серьезный коллектив и я надеюсь, что они не будут удерживать меня.
Я не хочу больше здесь играть, трансфер - лучшее решение. Надеюсь, меня не будут останавливать", - честно признался нападающий.
Lewandowski: “My era at Bayern is over. I don't see any possibility to continue playing for this club anymore” ???? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022
“Bayern’s a serious club and I believe they won’t keep me, I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me”. pic.twitter.com/ieO3q0tEBO
Роберт выступает за мюнхенцев с 2014-го. В Мюнхене он стал одним из лучших нападающих мира, завоевал 19 трофеев и дважды (2020-й и 2021-й года) был фаворитом в борьбе за Золотой Мяч. Поляк забил 344 гола в составе главного клуба Германии.
Ранее много раз сообщалось, что Роберт согласовал свой
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