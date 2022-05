Не только Роберт: с Баварией попрощался чемпион мира-2018

Француз Корентен Толиссо в Twitter попрощался с "Баварией", где выступал последние 5 лет.

У 27-летнего хавбека истек контракт с чемпионом Германии, а новый клуб ему не предложил во многом из-за непрекращающихся травм. В Мюнхене игрок имел десятки мышечных повреждений, а однажды даже порвал крестообразные связки колена.

Все это в сумме не дало Толиссо раскрыться в полной мере - за 5 лет в "Баварии" он сыграл 118 матчей и забил 21 гол.

A new page is turned... A big THANK YOU for these 5 beautiful years which brought me so much on a sporting and personal level ! I wish the best to @fcbayern for the years to come! #MiaSanMia #TeamTHM pic.twitter.com/SkP6fwiY4u