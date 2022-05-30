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Не только Роберт: с Баварией попрощался чемпион мира-2018
Корентен Толиссо уходит свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thomas Hiermayer/vi/DeFodi Images
Француз Корентен Толиссо в Twitter попрощался с "Баварией", где выступал последние 5 лет.
У 27-летнего хавбека истек контракт с чемпионом Германии, а новый клуб ему не предложил во многом из-за непрекращающихся травм. В Мюнхене игрок имел десятки мышечных повреждений, а однажды даже порвал крестообразные связки колена.
Все это в сумме не дало Толиссо раскрыться в полной мере - за 5 лет в "Баварии" он сыграл 118 матчей и забил 21 гол.
A new page is turned... A big THANK YOU for these 5 beautiful years which brought me so much on a sporting and personal level ! I wish the best to @fcbayern for the years to come! #MiaSanMia #TeamTHM pic.twitter.com/SkP6fwiY4u— Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) May 30, 2022
При этом Корентен все еще вызывается в сборную Франции, с которой выиграл ЧМ-2018, а Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
Ранее Роберт Левандовский заявил, что не хочет больше выступать за "Баварию".
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