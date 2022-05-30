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Не только Роберт: с Баварией попрощался чемпион мира-2018

Германия
(3 голосов)

Корентен Толиссо уходит свободным агентом

Не только Роберт: с Баварией попрощался чемпион мира-2018

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thomas Hiermayer/vi/DeFodi Images

Новина українською

Француз Корентен Толиссо в Twitter попрощался с "Баварией", где выступал последние 5 лет.

У 27-летнего хавбека истек контракт с чемпионом Германии, а новый клуб ему не предложил во многом из-за непрекращающихся травм. В Мюнхене игрок имел десятки мышечных повреждений, а однажды даже порвал крестообразные связки колена.

Все это в сумме не дало Толиссо раскрыться в полной мере - за 5 лет в "Баварии" он сыграл 118 матчей и забил 21 гол.

При этом Корентен все еще вызывается в сборную Франции, с которой выиграл ЧМ-2018, а Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

Ранее Роберт Левандовский заявил, что не хочет больше выступать за "Баварию".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Корентен Толиссо
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