Левандовский: Испания великолепна и не только для отдыха

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски высказался об Испании и своем будущем в мюнхенском клубе. "Моя ситуация ясна", – приводит его слова Sport1.de.

"Испания великолепна. У нас есть дом на Майорке. Думаю, что это действительно хорошее место – не только для отдыха", – заявил польский нападающий в интервью Eleven Sports PL.

"Сложно сказать, буду ли я еще играть за "Баварию" в следующем сезоне. Переход в "Барсу"? Это зависит от нескольких факторов. Думаю, моя ситуация ясна и нет смысла об этом говорить…", – сказал он в том же интервью.

Ранее Левандовский заявил, что его эра в мюнхенском клубе завершилась. Главный претендент на поляка – "Барселона".

В прошедшем сезоне 33-летний поляк провел за "Баварию" 46 матчей, забил 50 голов и отдал 7 голевых передач.