Кан ответил Левандовскому: Благодарность – это не улица с односторонним движением

Директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал высказывания Роберта Левандовского по поводу его будущего в "Баварии". "Подобные публичные заявления ни к чему не приведут", – приводит его слова Sport1.de.

Ранее Роберт заявил, что его эра в "Баварии" завершена. "Трансфер – лучшее решение", – сказал Левандовский.

"Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.

Роберт должен понимать, что у него есть в "Баварии".

Благодарность – это не улица с односторонним движением", – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.

Действующее соглашение с "Баварией" у поляка истекает в 2023 году. Интерес к Роберту проявляет "Барселона".