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Кан ответил Левандовскому: Благодарность – это не улица с односторонним движением
Роберту и правда стоило бы подбирать слова
Фото: twitter.com/FCBayernEN
Директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал высказывания Роберта Левандовского по поводу его будущего в "Баварии". "Подобные публичные заявления ни к чему не приведут", – приводит его слова Sport1.de.
Ранее Роберт заявил, что его эра в "Баварии" завершена. "Трансфер – лучшее решение", – сказал Левандовский.
"Не могу вам объяснить, почему Роберт выбрал такой способ сообщить о своей ситуации. Подобные публичные заявления ни к чему не приведут.
Роберт должен понимать, что у него есть в "Баварии".
Благодарность – это не улица с односторонним движением", – заявил генеральный директор мюнхенского клуба.
Действующее соглашение с "Баварией" у поляка истекает в 2023 году. Интерес к Роберту проявляет "Барселона".
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