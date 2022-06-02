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Немецкий тренер, ушедший из российского клуба, нашел клуб на родине

Германия
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Специалист будет работать в Германии

Немецкий тренер, ушедший из российского клуба, нашел клуб на родине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Герта" назначила Сандро Шварца, не так давно покинувшего московское "Динамо", новым главным тренером команды.

43-летний немецкий специалист подписал контракт до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба. Официальная презентация наставника состоится 20 июня и пройдет в формате совместной пресс-конференции со спортивным директором клуба.

Напомним, что Шварц покинул свою должность после поражения в финальном матче Кубка россии сезона-2021/22 со "Спартаком" (1:2). Под его руководством команда также заняла 3-е место в таблице рпл.

Отметим, что до этого Шварц уже работал в Бундеслиге - с "Майнцом" и "Эшборном".

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В статье: Герта (Берлин) Сандро Шварц
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Источник:
herthabsc

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