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Немецкий тренер, ушедший из российского клуба, нашел клуб на родине
Специалист будет работать в Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Герта" назначила Сандро Шварца, не так давно покинувшего московское "Динамо", новым главным тренером команды.
43-летний немецкий специалист подписал контракт до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба. Официальная презентация наставника состоится 20 июня и пройдет в формате совместной пресс-конференции со спортивным директором клуба.
Напомним, что Шварц покинул свою должность после поражения в финальном матче Кубка россии сезона-2021/22 со "Спартаком" (1:2). Под его руководством команда также заняла 3-е место в таблице рпл.
Отметим, что до этого Шварц уже работал в Бундеслиге - с "Майнцом" и "Эшборном".
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