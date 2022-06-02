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А как же Мудрик? Байер подписал 19-летнего чеха, который может сыграть на позиции украинца

Германия
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Теперь Мудрика не будет в команде?

А как же Мудрик? Байер подписал 19-летнего чеха, который может сыграть на позиции украинца

Фото: AC Sparta Praha

UA-Футбол
Новина українською

Первый летний трансфер совершил немецкий "Байер".

Официальная пресс-служба клуба объявила о подписании пятилетнего контракта с 19-летним Адамом Гложеком. Сумма трансфера остается неизвестной. СМИ сообщали, что "фармацевты" заплатят порядка 13 миллионов евро.

Гложек - универсал, который может сыграть и "десятку", и на левом фланге атаки, где он действует в сборной. В составе "Спарты" в прошлом сезоне он провел 47 матчей, забил 12 голов и отдал 15 голевых передач.

Потенциально, переход Гложека может отразиться на трансфере Михаила Мудрика. Долгое время говорилось, что "фармацевты" интересуются украинцем.

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В статье: Байер (Леверкузен) Спарта (Прага) Адам Глоушек
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