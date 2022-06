А как же Мудрик? Байер подписал 19-летнего чеха, который может сыграть на позиции украинца

Первый летний трансфер совершил немецкий "Байер".

Официальная пресс-служба клуба объявила о подписании пятилетнего контракта с 19-летним Адамом Гложеком. Сумма трансфера остается неизвестной. СМИ сообщали, что "фармацевты" заплатят порядка 13 миллионов евро.

???? TRANSFER NEWS ????



19-year-old Adam Hložek joins the Werkself on a five-year deal.



Welcome to your new home Adam! pic.twitter.com/8Y2BNY0Llu