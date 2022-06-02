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Боруссия хочет продать минимум пять футболистов. Среди них есть основные

Германия
(1 голосов)

Любопытная перестройка

Боруссия хочет продать минимум пять футболистов. Среди них есть основные

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд собирается устроить серьезную чистку состава перед началом сезона, сообщает Bild. В списке на продажу Аканджи, Азар, Джан, Геррейру и Шульц.

За защитника Мануэля Аканджи (отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2023) хотят получить сумму до 30 миллионов евро.

Полузащитника Эмре Джана оценивают в 15-20 млн евро, хавбека Торгана Азара – в 20 млн евро. Также "Боруссия" хотела бы продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.

Никаких предложений по этим футболистам пока не поступало. Высокие зарплаты могут быть проблемой.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Торган Азар Эмре Джан Мануэль Аканджи Рафаэл Геррейру
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Источник:
bild.de

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