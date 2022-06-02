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Боруссия хочет продать минимум пять футболистов. Среди них есть основные
Любопытная перестройка
Фото: twitter.com/BVB
"Боруссия" Дортмунд собирается устроить серьезную чистку состава перед началом сезона, сообщает Bild. В списке на продажу Аканджи, Азар, Джан, Геррейру и Шульц.
За защитника Мануэля Аканджи (отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2023) хотят получить сумму до 30 миллионов евро.
Полузащитника Эмре Джана оценивают в 15-20 млн евро, хавбека Торгана Азара – в 20 млн евро. Также "Боруссия" хотела бы продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.
Никаких предложений по этим футболистам пока не поступало. Высокие зарплаты могут быть проблемой.
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