Боруссия хочет продать минимум пять футболистов. Среди них есть основные

"Боруссия" Дортмунд собирается устроить серьезную чистку состава перед началом сезона, сообщает Bild. В списке на продажу Аканджи, Азар, Джан, Геррейру и Шульц.

За защитника Мануэля Аканджи (отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2023) хотят получить сумму до 30 миллионов евро.

Полузащитника Эмре Джана оценивают в 15-20 млн евро, хавбека Торгана Азара – в 20 млн евро. Также "Боруссия" хотела бы продать защитников Рафаэла Геррейру и Нико Шульца.

Никаких предложений по этим футболистам пока не поступало. Высокие зарплаты могут быть проблемой.