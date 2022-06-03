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Автор единственного гола в финале ЧМ-2014. Сегодня отмечает юбилей "Золотой мальчик" немецкого футбола
Как быстро бежит время
Getty Images / Global Images Ukraine
Марио Гетце родился 3 июня 1992-го, сегодня ему исполняется 30 лет. Немецкий атакующий полузащитник на данный момент защищает цвета нидерландского "ПСВ".
В свое время Гетце считался одним из лучших молодых футболистов мира, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
Марио также выступал за дортмундскую "Боруссию" (2008-2013, 2016-2020) – так сказать, с перерывом в карьере на мюнхенскую "Баварию" (2013-2016). В стане немецких грандов он выиграл все возможные трофеи, кроме Лиги чемпионов.
???? Celebramos el 3⃣0⃣ cumpleaños de Mario Götze‼— UEFA.com en español (@UEFAcom_es) June 3, 2022
???? ¡Menudos golazos! ???????? pic.twitter.com/UgSp9dh8AS
Гетце – участник двух чемпионатов Европы (ЕВРО-2012 и ЕВРО-2016), чемпион мира (2014). Марио является автором единственного решающего мяча в ворота сборной Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2014 года.
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