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Дело не в Шахтере. Зарубежные СМИ назвали причину задержки трансфера Мудрика в Байера
Так переход все-таки состоится?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Зарубежный журналист Мануэль Вет выдал новый инсайд касательно трансфера Михаила Мудрика в "Байер". Ранее сообщалось, что президент "Шахтер" наложил вето.
По данным источника, переход вингера задерживается из-за получения визы. Сам игрок уже зачислен в "Байер" и осталось уладить простые формальности.
Update on Mykhailo Mudryk! I am hearing that the hold up on this deal is not Shakhtar Donetsk. Instead, this is a visa/government issue as Mudryk is technically enlisted. Bayer Leverkusen still working hard to get that deal across the line with all other formalities cleared. https://t.co/7uUJKDJj6Y— Manuel Veth (@ManuelVeth) June 2, 2022
Ранее была информация, что за Мудрик немецкий клуб готов выложить более 20-ти миллионов евро. Сам украинец подпишет пятилетний контракт.
Вчера, к слову, "Байер" подписал таланта из Чехии, который может закрыть
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