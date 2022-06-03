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Дело не в Шахтере. Зарубежные СМИ назвали причину задержки трансфера Мудрика в Байера

Германия
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Так переход все-таки состоится?

Дело не в Шахтере. Зарубежные СМИ назвали причину задержки трансфера Мудрика в Байера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Зарубежный журналист Мануэль Вет выдал новый инсайд касательно трансфера Михаила Мудрика в "Байер". Ранее сообщалось, что президент "Шахтер" наложил вето.

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По данным источника, переход вингера задерживается из-за получения визы. Сам игрок уже зачислен в "Байер" и осталось уладить простые формальности.

Ранее была информация, что за Мудрик немецкий клуб готов выложить более 20-ти миллионов евро. Сам украинец подпишет пятилетний контракт.

Вчера, к слову, "Байер" подписал таланта из Чехии, который может закрыть позицию Мудрика.

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В статье: Шахтер (Донецк) Байер (Леверкузен) Михаил Мудрик
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