Дело не в Шахтере. Зарубежные СМИ назвали причину задержки трансфера Мудрика в Байера

Зарубежный журналист Мануэль Вет выдал новый инсайд касательно трансфера Михаила Мудрика в "Байер". Ранее сообщалось, что президент "Шахтер" наложил вето.

По данным источника, переход вингера задерживается из-за получения визы. Сам игрок уже зачислен в "Байер" и осталось уладить простые формальности.

Update on Mykhailo Mudryk! I am hearing that the hold up on this deal is not Shakhtar Donetsk. Instead, this is a visa/government issue as Mudryk is technically enlisted. Bayer Leverkusen still working hard to get that deal across the line with all other formalities cleared.