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Боруссия Д переманила ведущего скаута Баварии

Германия
Обновлено
(3 голосов)

Не канон

Боруссия Д переманила ведущего скаута Баварии

Фото: twitter.com/BlackYellow

Новина українською

Ведущий скаут "Баварии" Лорен Бюссер с 1 июля начнет работать с дортмундской "Боруссией", сообщает Sport1.de. Его называют топ-специалистом по французскому рынку.

Отмечается, что у Бюссера очень хорошая репутация в индустрии. В "Баварии" он плотно работал с руководителем селекционного отдела Марко Неппе, который занимается трансферами клуба вместе с Хасаном Салихамиджичем.

Напомним, что также в "Боруссию" из "Баварии" этим летом на правах свободного агента переходит Никлас Зюле.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Лорен Бюссер
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Источник:
sport1.de

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