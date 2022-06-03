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Боруссия Д переманила ведущего скаута Баварии
Не канон
Фото: twitter.com/BlackYellow
Ведущий скаут "Баварии" Лорен Бюссер с 1 июля начнет работать с дортмундской "Боруссией", сообщает Sport1.de. Его называют топ-специалистом по французскому рынку.
Отмечается, что у Бюссера очень хорошая репутация в индустрии. В "Баварии" он плотно работал с руководителем селекционного отдела Марко Неппе, который занимается трансферами клуба вместе с Хасаном Салихамиджичем.
Напомним, что также в "Боруссию" из "Баварии" этим летом на правах свободного агента переходит Никлас Зюле.
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