Боруссия Д переманила ведущего скаута Баварии

Ведущий скаут "Баварии" Лорен Бюссер с 1 июля начнет работать с дортмундской "Боруссией", сообщает Sport1.de. Его называют топ-специалистом по французскому рынку.

Отмечается, что у Бюссера очень хорошая репутация в индустрии. В "Баварии" он плотно работал с руководителем селекционного отдела Марко Неппе, который занимается трансферами клуба вместе с Хасаном Салихамиджичем.

Напомним, что также в "Боруссию" из "Баварии" этим летом на правах свободного агента переходит Никлас Зюле.