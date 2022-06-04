Боруссию Мёнхенгладбах возглавил экс-тренер Норвича

Мёнхенгладбахская "Боруссия" объявила о назначении на должность главного тренера команды Даниэля Фарке. Немецкий тренер известен прежде всего своей работой с "Норвич Сити", с которым дважды побеждал в Чемпионшипе и дважды вылетал из АПЛ.

Из английской команды Фарке был уволен еще в сентябре 2021 года. Спустя полгода, в январе 2022, Даниэль возглавил российский "Краснодар", однако разорвал контракт 2 марта из-за начавшейся полномасштабной войны России с Украиной. Он не провел ни одного матча с клубом.

До него "Боруссию" сезон тренировал австриец Ади Хюттер, пришедший из франкфуртского "Айнтрахта". С ним "Гладбах" занял десятое место в прошедшем сезоне Бундеслиги. Контракт с Фарке рассчитан на 3 сезона.