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Боруссию Мёнхенгладбах возглавил экс-тренер Норвича
Ранее Даниэль Фарке ушел из Краснодара из-за нападения России на Украину
Фото: Premier League
Мёнхенгладбахская "Боруссия" объявила о назначении на должность главного тренера команды Даниэля Фарке. Немецкий тренер известен прежде всего своей работой с "Норвич Сити", с которым дважды побеждал в Чемпионшипе и дважды вылетал из АПЛ.
Из английской команды Фарке был уволен еще в сентябре 2021 года. Спустя полгода, в январе 2022, Даниэль возглавил российский "Краснодар", однако разорвал контракт 2 марта из-за начавшейся полномасштабной войны России с Украиной. Он не провел ни одного матча с клубом.
До него "Боруссию" сезон тренировал австриец Ади Хюттер, пришедший из франкфуртского "Айнтрахта". С ним "Гладбах" занял десятое место в прошедшем сезоне Бундеслиги. Контракт с Фарке рассчитан на 3 сезона.
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