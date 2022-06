Шальке снял с должности тренера, который вывел команду в Бундеслигу

"Шальке" объявил о назначении новым главным тренером Франка Крамера, который тренировал вылетевшую по итогам сезона "Арминию". Для его назначения пришлось снять с должности менеджера, который вывел команду в Бундеслигу.

Франк подписал двухлетний контракт с клубом.

