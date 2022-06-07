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Шальке снял с должности тренера, который вывел команду в Бундеслигу
Он будет работать в штабе
Фото: schalke04.de
"Шальке" объявил о назначении новым главным тренером Франка Крамера, который тренировал вылетевшую по итогам сезона "Арминию". Для его назначения пришлось снять с должности менеджера, который вывел команду в Бундеслигу.
Франк подписал двухлетний контракт с клубом.
All the details on our new head coach ????️⤵️#S04— FC Schalke 04 (@s04_en) June 7, 2022
Майк Бюскенс, бывший ассистент менеджера и с 7 марта исполняющий обязанности главного тренера команды, вернется снова на должность ассистента.
"Шальке" закончил сезон в Бундеслиге 2 на первом месте с отрывом в 2 очка.
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