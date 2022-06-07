Шальке снял с должности тренера, который вывел команду в Бундеслигу

"Шальке" объявил о назначении новым главным тренером Франка Крамера, который тренировал вылетевшую по итогам сезона "Арминию". Для его назначения пришлось снять с должности менеджера, который вывел команду в Бундеслигу.

Франк подписал двухлетний контракт с клубом.

All the details on our new head coach ????️⤵️#S04 — FC Schalke 04 (@s04_en) June 7, 2022

Майк Бюскенс, бывший ассистент менеджера и с 7 марта исполняющий обязанности главного тренера команды, вернется снова на должность ассистента.

"Шальке" закончил сезон в Бундеслиге 2 на первом месте с отрывом в 2 очка.