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Шальке снял с должности тренера, который вывел команду в Бундеслигу

Германия
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Он будет работать в штабе

Шальке снял с должности тренера, который вывел команду в Бундеслигу

Фото: schalke04.de

Новина українською

"Шальке" объявил о назначении новым главным тренером Франка Крамера, который тренировал вылетевшую по итогам сезона "Арминию". Для его назначения пришлось снять с должности менеджера, который вывел команду в Бундеслигу.

Франк подписал двухлетний контракт с клубом.

Майк Бюскенс, бывший ассистент менеджера и с 7 марта исполняющий обязанности главного тренера команды, вернется снова на должность ассистента.

"Шальке" закончил сезон в Бундеслиге 2 на первом месте с отрывом в 2 очка.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Арминия (Германия) Франк Крамер Майк Бюскенс
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