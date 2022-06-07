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Левандовский: Восемь лет я делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. Перемены являются частью жизни клуба и игроков
Останется в "Баварии", как Кейн в "Тоттенхэме"?
Фото: Bleacher Report
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в интервью Bild объяснил свое желание уйти из клуба. "Я надеюсь, что фанаты меня когда-нибудь поймут", – приводит его слова Bayern & Germany.
– Я всегда старался сделать все возможное для "Баварии", чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю болельщиков "Баварии", они всегда поддерживали меня.
Если бы я не был честен в своей ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня они испытывают много эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.
– Ты неблагодарен и эгоистичен?
– Нет. Я не эгоист. Я знаю, что у меня было в "Баварии", и очень ценю это.
Я также знаю, что последние восемь лет делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа.
– Но у тебя все еще есть контракт...
– Я уважаю "Баварию" и ее правила. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать клубу понять, что я чувствую.
– "Бавария" для тебя в прошлом?
– Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в "Баварии". Я хотел положить конец спекуляциям, – сказал форвард.
Robert Lewandowski in @BILD interview with @altobelli13: "I've always tried to do my best for FC Bayern in order to meet the expectations of the team and the fans. I appreciate Bayern fans, they've always supported me." pic.twitter.com/b7xTQzguxL— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 7, 2022
Ранее сообщалось, что "Барселона" поборется за поляка.
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