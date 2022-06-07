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Левандовский: Восемь лет я делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. Перемены являются частью жизни клуба и игроков

Германия
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Останется в "Баварии", как Кейн в "Тоттенхэме"?

Левандовский: Восемь лет я делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. Перемены являются частью жизни клуба и игроков

Фото: Bleacher Report

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в интервью Bild объяснил свое желание уйти из клуба. "Я надеюсь, что фанаты меня когда-нибудь поймут", – приводит его слова Bayern & Germany.

– Я всегда старался сделать все возможное для "Баварии", чтобы оправдать ожидания команды и болельщиков. Я ценю болельщиков "Баварии", они всегда поддерживали меня.

Если бы я не был честен в своей ситуации, я бы чувствовал, что был несправедлив к фанатам. Я знаю, что сегодня они испытывают много эмоций, но я надеюсь, что фанаты когда-нибудь меня поймут.

– Ты неблагодарен и эгоистичен?

– Нет. Я не эгоист. Я знаю, что у меня было в "Баварии", и очень ценю это.

Я также знаю, что последние восемь лет делал все возможное, чтобы не разочаровать клуб и болельщиков. По прошествии этого времени я чувствую, что пришло время для нового этапа.

– Но у тебя все еще есть контракт...

– Я уважаю "Баварию" и ее правила. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать клубу понять, что я чувствую.

– "Бавария" для тебя в прошлом?

– Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в "Баварии". Я хотел положить конец спекуляциям, – сказал форвард.

Ранее сообщалось, что "Барселона" поборется за поляка.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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