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Официально: Бавария объявила о подписании хавбека Аякса
Нидерландская распродажа
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Бавария" объявила в соцсетях о переходе полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха. Сумма трансфера – 25 миллионов евро + 7% со следующей продажи.
Official, confirmed. FC Bayern have now announced the signing of Ryan Gravenberch from Ajax. Contract until June 2027, fee around €25m add ons included plus 7% sell-on clause. ???????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2022
Good luck, @RGravenberch! ⭐️???????? pic.twitter.com/82fknZztGb
Контракт подписан до 2027 года, сообщает Фабрицио Романо.
???? Servus, @RGravenberch! ????⚪— FC Bayern München (@FCBayern) June 13, 2022
???? https://t.co/kJSAJoQcPf#ServusGravenberch #MiaSanMia pic.twitter.com/WE2xnwNbzU
20-летний полузащитник провел 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в прошлом сезоне за "Аякс". Также игрок выиграл чемпионат нидерландов по итогам сезона.
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