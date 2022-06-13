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Официально: Бавария объявила о подписании хавбека Аякса

Германия
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Нидерландская распродажа

Официально: Бавария объявила о подписании хавбека Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Бавария" объявила в соцсетях о переходе полузащитника "Аякса" Райана Гравенберха. Сумма трансфера – 25 миллионов евро + 7% со следующей продажи.

Контракт подписан до 2027 года, сообщает Фабрицио Романо.

20-летний полузащитник провел 42 матча, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в прошлом сезоне за "Аякс". Также игрок выиграл чемпионат нидерландов по итогам сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
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