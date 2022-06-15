Немецкий титан: сегодня Оливеру Кану исполняется 53 года

15 июня 1969 года родился немецкий футбольный вратарь Оливер Рольф Кан. С 1987-го по 1994 год Оливер защищал ворота "Карлсруэ", после чего до 2008 года выступал за мюнхенскую "Баварию".

За карьеру Оливер выиграл 8 титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Кан является одним из самых успешных немецких игроков в новейшей истории и считается одним из величайших вратарей всех времен.

Немец известен свой эксцентричностью и харизмой. С июля 2021 года Кан – председатель правления футбольного клуба "Бавария".

Также сегодня День рождения у Микаэля Лаудрупа. Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника за "Лацио", "Ювентус", "Барселону", "Реал Мадрид" и сборную Дании. В 2006 году Федерация футбола Дании признала Лаудрупа лучшим футболистом в истории Дании.