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Бундеслига представила календарь на сезон-2022/23
В 1-м туре чемпион Германии сыграет с победителем ЛЕ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бундеслига" представила календарь чемпионата на сезон 2022/23. Новый розыгрыш откроется 5 августа матчем между действующим чемпионом Германии и победителем Лиги Европы "Франкфуртом".
Первое немецкой классико запланировано на 9-й тур (7-9 октября), когда "Боруссия" Д примет "Баварию" в Дортмунде. Завершится сезон 27/28 мая 2023 года.
Бундеслига 1-й тур
5 августа
- "Айнтрахт Франкфурт" - "Бавария"
6-7 августа
- "Боруссия" Д - "Байер"
- "Унион" - "Герта"
- "Кельн" - "Шальке"
- "Боруссия" М - "Хоффенхайм"
- "Вольфсбург" - "Вердер"
- "Бохум" - "Майнц"
- "Аугсбург" - "Фрайбург"
- "Штутгарт" - "РБ Лейпциг"
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Источник:bundesliga.com
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