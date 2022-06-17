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Бундеслига представила календарь на сезон-2022/23

Германия
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В 1-м туре чемпион Германии сыграет с победителем ЛЕ

Бундеслига представила календарь на сезон-2022/23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бундеслига" представила календарь чемпионата на сезон 2022/23. Новый розыгрыш откроется 5 августа матчем между действующим чемпионом Германии и победителем Лиги Европы "Франкфуртом".

Первое немецкой классико запланировано на 9-й тур (7-9 октября), когда "Боруссия" Д примет "Баварию" в Дортмунде. Завершится сезон 27/28 мая 2023 года.

Бундеслига 1-й тур

5 августа

  • "Айнтрахт Франкфурт" - "Бавария"

6-7 августа

  • "Боруссия" Д - "Байер"
  • "Унион" - "Герта"
  • "Кельн" - "Шальке"
  • "Боруссия" М - "Хоффенхайм"
  • "Вольфсбург" - "Вердер"
  • "Бохум" - "Майнц"
  • "Аугсбург" - "Фрайбург"
  • "Штутгарт" - "РБ Лейпциг"
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В статье: Бундеслига
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Источник:
bundesliga.com

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