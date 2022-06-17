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Гетце может вернуться в Бундеслигу

Германия
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Гетце может вернуться в Бундеслигу

Фото: twitter.com/PSV

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"Айнтрахт" провел предварительные переговоры с полузащитником "ПСВ" Марио Гетце о соглашении, сообщает Buli News. Хавбеком также интересуется "Бенфика".

Сообщается, что в контракте 30-летнего игрока прописаны отступные в размере 4-х миллионов евро. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Гетце провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
bulinews.com

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