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Гетце может вернуться в Бундеслигу
Лига чемпионов ждет
Фото: twitter.com/PSV
"Айнтрахт" провел предварительные переговоры с полузащитником "ПСВ" Марио Гетце о соглашении, сообщает Buli News. Хавбеком также интересуется "Бенфика".
Сообщается, что в контракте 30-летнего игрока прописаны отступные в размере 4-х миллионов евро. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2024 года.
В прошлом сезоне Гетце провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.
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Источник:bulinews.com
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