Гетце может вернуться в Бундеслигу

"Айнтрахт" провел предварительные переговоры с полузащитником "ПСВ" Марио Гетце о соглашении, сообщает Buli News. Хавбеком также интересуется "Бенфика".

Сообщается, что в контракте 30-летнего игрока прописаны отступные в размере 4-х миллионов евро. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Гетце провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.