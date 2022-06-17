Спортивный директор Баварии подтвердил трансфер Мане

Хасан Салихамиджич, спортивный директор "Баварии", подтвердил переход Садио Мане из "Ливерпуля". "Да, он переходит", – сказал он журналисту Sky Sport Deutschland.

Hasan Salihamidžić confirms the Mané deal upon his arrival to Munich back from Liverpool: "Yes, he's coming" [@Sky_Torben] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 17, 2022

Ранее сообщалось, что "Бавария" оформила сделку по сенегальскому нападающему. Он обошелся мюнхенцам в 32 миллиона евро. Ещё 9 "Ливерпуль" может получить в виде бонусов.

Юрген Клопп ещё перед финалом Лиги чемпионов не исключал уход форварда.