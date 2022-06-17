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Спортивный директор Баварии подтвердил трансфер Мане

Германия
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Спортивный директор Баварии подтвердил трансфер Мане

Фото: NDTV Sports

Новина українською

Хасан Салихамиджич, спортивный директор "Баварии", подтвердил переход Садио Мане из "Ливерпуля". "Да, он переходит", – сказал он журналисту Sky Sport Deutschland.

Ранее сообщалось, что "Бавария" оформила сделку по сенегальскому нападающему. Он обошелся мюнхенцам в 32 миллиона евро. Ещё 9 "Ливерпуль" может получить в виде бонусов.

Юрген Клопп ещё перед финалом Лиги чемпионов не исключал уход форварда.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хасан Салихамиджич Ливерпуль Садио Мане
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