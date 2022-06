Спортивный директор Баварии подтвердил трансфер Мане

Хасан Салихамиджич, спортивный директор "Баварии", подтвердил переход Садио Мане из "Ливерпуля". "Да, он переходит", – сказал он журналисту Sky Sport Deutschland.

Hasan Salihamidžić confirms the Mané deal upon his arrival to Munich back from Liverpool: "Yes, he's coming" [@Sky_Torben]