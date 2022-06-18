Мане прибудет в Германию 21 июня для подписания контракта с Баварией

Сенегальский нападающий Садио Мане во вторник, 21 июня, прибудет в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В тот день он пройдет медосмотр и поставит свой автограф под трехлетним контрактом. Первый пакет документов уже полностью согласован с “Ливерпулем”.

“Мерсисайдцы” точно получат за игрока 32 миллиона евро. Еще шесть миллионов могут поступить на счета английского клуба в виде бонусов.

Отметим, что контракт Мане с “Ливерпулем” был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего сенегальца в 70 млн евро.