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Мане прибудет в Германию 21 июня для подписания контракта с Баварией
Все уже согласовано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сенегальский нападающий Садио Мане во вторник, 21 июня, прибудет в Мюнхен для подписания контракта с "Баварией". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В тот день он пройдет медосмотр и поставит свой автограф под трехлетним контрактом. Первый пакет документов уже полностью согласован с “Ливерпулем”.
“Мерсисайдцы” точно получат за игрока 32 миллиона евро. Еще шесть миллионов могут поступить на счета английского клуба в виде бонусов.
Отметим, что контракт Мане с “Ливерпулем” был действителен до лета 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего сенегальца в 70 млн евро.
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