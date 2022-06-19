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Боруссия Дортмунд предложила 33 миллиона евро за лучшего бомбардира Аякса

Германия
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Себастьен Аллер забил 34 гола в прошедшем сезоне

Боруссия Дортмунд предложила 33 миллиона евро за лучшего бомбардира Аякса

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Дортмундская "Боруссия" сделала официальное предложение за форварда амстердамского "Аякса" Себастьена Аллера. Как сообщает издание Voetbal International, нидерландский клуб может получить за игрока 33 миллиона евро в случае согласия.

По информации издания, "Боруссия" намерена с помощью Аллера заменить перешедшего в "Манчестер Сити" норвежца Эрлинга Холанда. Также в атаку "Дортмунд" уже подписал немецкого вундеркинда из "РБ Зальцбург" – Карима Адейеми.

Аллер провел в "Аяксе" лишь полтора сезона, перейдя в клуб из "Вест Хэма" зимой 2021 года за 22,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел за "Амстердам" 42 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 9 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер
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