Боруссия Дортмунд предложила 33 миллиона евро за лучшего бомбардира Аякса

Дортмундская "Боруссия" сделала официальное предложение за форварда амстердамского "Аякса" Себастьена Аллера. Как сообщает издание Voetbal International, нидерландский клуб может получить за игрока 33 миллиона евро в случае согласия.

По информации издания, "Боруссия" намерена с помощью Аллера заменить перешедшего в "Манчестер Сити" норвежца Эрлинга Холанда. Также в атаку "Дортмунд" уже подписал немецкого вундеркинда из "РБ Зальцбург" – Карима Адейеми.

Аллер провел в "Аяксе" лишь полтора сезона, перейдя в клуб из "Вест Хэма" зимой 2021 года за 22,5 миллиона евро. В этом сезоне он провел за "Амстердам" 42 матча во всех турнирах, забив 34 гола и отдав 9 ассистов.