  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. 35-летний Боатенг продлил контракт с Гертой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

35-летний Боатенг продлил контракт с Гертой

Германия
(1 голосов)

Ветеран все еще востребован в Бундеслиге

35-летний Боатенг продлил контракт с Гертой

Фото: herthabsc.com/ автор неизвестен

Новина українською

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с "Гертой" до 2024 года.

В клубе отметили "высокое влияние ветерана на партнеров и его незаурядные лидерские качества".

35-летний Боатенг играет в Берлине с лета 2021-го и в минувшем розыгрыше Бундеслиги набегал 19 матчей без результативных действий. При этом СМИ высоко оценили его выступление в решающем для "Герты" матче за место в элите против "Гамбурга" (2:0).

Лучшие годы Кевина-Принса прошли в совсем других клубах - "Милане", "Шальке", "Айнтрахте", "Лас-Пальмасе".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин-Принс Боатенг Герта (Берлин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде