35-летний Боатенг продлил контракт с Гертой

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с "Гертой" до 2024 года.

В клубе отметили "высокое влияние ветерана на партнеров и его незаурядные лидерские качества".

35-летний Боатенг играет в Берлине с лета 2021-го и в минувшем розыгрыше Бундеслиги набегал 19 матчей без результативных действий. При этом СМИ высоко оценили его выступление в решающем для "Герты" матче за место в элите против "Гамбурга" (2:0).

Лучшие годы Кевина-Принса прошли в совсем других клубах - "Милане", "Шальке", "Айнтрахте", "Лас-Пальмасе".