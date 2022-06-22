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35-летний Боатенг продлил контракт с Гертой
Ветеран все еще востребован в Бундеслиге
Фото: herthabsc.com/ автор неизвестен
Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с "Гертой" до 2024 года.
В клубе отметили "высокое влияние ветерана на партнеров и его незаурядные лидерские качества".
35-летний Боатенг играет в Берлине с лета 2021-го и в минувшем розыгрыше Бундеслиги набегал 19 матчей без результативных действий. При этом СМИ высоко оценили его выступление в решающем для "Герты" матче за место в элите против "Гамбурга" (2:0).
Immer noch hungrig. @KPBofficial #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/tFnzHC2zZp— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 22, 2022
Лучшие годы Кевина-Принса прошли в совсем других клубах - "Милане", "Шальке", "Айнтрахте", "Лас-Пальмасе".
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