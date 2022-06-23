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Вспомните ТОП-20 самых дорогих трансферов мюнхенской Баварии? Квиз
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Фото: The Liverpool Offside
22 июня мюнхенская "Бавария" официально объявила о подписании вингера "Ливерпуля" Садио Мане. Немцы заплатили за сенегальца мерсисайдцам 32 миллиона евро.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить 20 самых дорогих приобретений мюнхенского гранда. Трансферная стоимость указана согласно данным портала transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках.
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