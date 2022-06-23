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Остается в Германии. Лидер РБ Лейпцига продлил контракт с клубом

Германия
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Француз продолжит выступления в Бундеслиге

Остается в Германии. Лидер РБ Лейпцига продлил контракт с клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "РБ Лейпцига" Кристофер Нкунку продлил свой контракт с немецким клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

24-летний француз подписал с командой новое соглашение до 2026 года.

Кристофер перебрался в "Лейпциг" в 2019 году, перейдя из "ПСЖ". В минувшем сезоне он провел за "быков" 51 матч, в которых забил 35 голов и выполнил 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 80 миллионов евро.

Также по итогам сезона-2021/22 француз стал лучшим бомбардиром и ассистентом клуба и был признан лучшим игроком Бундеслиги.

Напомним, что Нкунку ранее был интересен многим топ-клубам из АПЛ.

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В статье: РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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Источник:
rbleipzig.com

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