Freedom for Robert. 5 причин, почему Бавария должна отпустить Левандовски

Роберт Левандовски ясно дал понять, что хочет покинуть "Баварию" этим летом. За спиной у поляка 10 титулов Бундеслиги, бесчисленное количество рекордов и три самых результативных сезона в карьере за последние три года. А также незакрытый гештальт в виде отсутствующего на полочке "Золотого мяча" и всего 12 месяцев по контракту с "рекордмайстром".

В Мюнхене настаивают, что Левандовски обязан уважать контракт и что он отработает его до конца. Об этом без конца твердят все – президент клуба Герберт Хайнер, председатель правления Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамаджич. Схожая ситуация была в 2019-м году, когда поляк настойчиво просился на выход, но его удержали и все в итоге оказались счастливы. Вплоть до Карима Бензема, на чей трон мог бы посягнуть Роберт.

Однако на этот раз все эти заверения "Баварии" попахивают откровенным блефом. И вот пять причин, которые делают переезд Роберта Левандовски на "Камп Ноу" неизбежным. Разумеется, уже этим летом.

1. Деньги

В "Баварии" всегда умели считать деньги. В 80-тых клуб пережил тяжелый финансовый кризис, после чего Die Roten всегда образцово вели себя на рынке и никогда не забывали о финансовом здоровье. Смешно подумать, но ещё три года назад трансферный рекорд "Баварии" составлял 41.5 млн евро, заплаченных за Корентина Толиссо "Лиону". И это в эпоху, когда 100+ миллионные трансферы давно перестали удивлять.

В последние годы "Бавария" стала смелее, и не поскупилась выплатить 80 млн за Люку Эрнандеса и ещё 60 за Лероя Сане. Но никто в Мюнхене не будет просто так выбрасывать деньги на роскошь. Да, Левандовски входит в число лучших игроков мира, но он всё равно уйдет. Не сейчас, так через год. И эти 12 месяцев обойдутся клубу в 20+ млн евро зарплаты. Прибавляем ещё миллионов 40, которые можно выторговать у "Барселоны", и получаем 60 миллионов за год пребывания Роберта в клубе. Оно того не стоит.

2. Садио Мане

В среду на "Альянц Арену" пожаловал один из лучших игроков мира Садио Мане. И дело даже не в том, что он будет получать на новом месте в соответствии со своим статусом, что возвращает нас к первому пункту. Хасан Салихамаджич вовсе не коллекционер элитных вингеров. И без сенегальца "Бавария" обладала одним из лучших подборов фланговых нападающих, имея в своём составе Лероя Сане, Сержа Гнабри, Кингсли Комана и Джамала Мусиалу. Последнего Нагельсманну даже пришлось перевести в центр поля – в том числе из-за слишком мощной конкуренции на позиции.

Мане 30 лет. Целый ряд исследований показывают, что вингеры проходят свой пик в 27-28 лет – дальше начинает сказываться падение физических характеристик. С физикой у Садио всё ещё полный порядок. Но переход в центр нападения, где Садио немало поиграл в последнем сезоне у Клоппа, неслучаен. 16+2 в 34 матчах АПЛ не дадут соврать – перед нами форвард. "Бавария" не купила ещё одного вингера, тем более в возрасте. "Бавария" купила нового нападающего. Ещё и практически на 4 года младше Левандовски.

3. Ребусы Нагельсманна

Левандовски не то, чтобы оптимально вписывается в игру Нагельсманна. От одного из лучших форвардов современности никто не откажется, это понятно. Но главная фишка Юлиана – гибкость. Ему гораздо комфортнее играть с форвардами типажа Тимо Вернера, такими себе полуфланговыми инсайдами или вообще без 9-тки, как было в последнем сезоне в РБ, когда "Лейпциг" набрал наибольшее количество очков в Бундеслиге.

Судя по всему, новым Вернером для Нагельсманна станет Мане. На всякий случай "Бавария" возьмёт столба, в роли которого в составе "быков" блистал Юсси Поульсен. Самый очевидный вариант – Саша Калайджич из "Штутгарта". Никто не будет напрямую пытаться заменить суперзвезду, а вместо этого Нагельсманн получит карт-бланш разных игроков и вариативность впереди. И молодому тренеру явно будет комфортнее при таких условиях.

4. Насильно мил не будешь

Отношения Юлиана Нагельсманна и Роберта Левандовски хорошими не назовёшь. 34-летний тренер резво стартовал в новом клубе. Но на смену всем этим рекордам результативности и длительной победной серии уже через пару месяцев пришёл постепенный спад – сказался юношеский максимализм Нагельсманна. В итоге "Бавария" неуверенно провела второй круг, позорно вылетела из Лиги Чемпионов, а в прессу все чаще стала просачиваться информация, что лидеры коллектива, в том числе и сам Роберт, недовольны методами работы нового коуча, а в особенности постоянными тактическими перестановками перед самыми ответственными играми.

Помимо тренера, Левандовски пошёл и на прямой конфликт с руководством. Начиналось всё со сливов в прессу и резких заявлений агента Пини Захави, но когда это не сработало, поляк перешёл к красноречивым заявлениям от первого лица. "Моя история с Баварией закончена. После событий последних месяцев я не представляю, как могу остаться в клубе. Надеюсь, они не будут меня удерживать лишь затем, что могут себе это позволить", – так Роберт прокомментировал ситуацию.

Обойдёмся без морализаторства, и просто констатируем. Левандовски пошёл на репутационные риски, лишь бы перейти в "Барселону" и получить возможность выиграть свой заветный "Золотой мяч". В Германии он побил все мыслимые и немыслимые рекорды, взял 10 титулов Бундеслиги (включая два с Дортмундом), но всё равно не получил заслуженного, по его мнению, признания. Теперь Роберт хочет последнего большого вызова в карьере, и его можно понять.

5. Ветер перемен

Приход Юлиана Нагельсманна ознаменовал новую эпоху в клубе. "Бавария" затеяла перестройку, но пытается провести её планомерно. Начали с линии обороны, где теперь нет ни одного игрока старше 26 лет. Упамекано, Нианзу, Мазрауи, более значимая роль Эрнандеса. Вот такое теперь прикрытие у Мануэля Нойера. В центре поля теперь прибавится ещё один вундеркинд – Райан Гравенберх. Теперь пришло время немного омолодить и линию нападения.

В профессионализме Левандовски сомневаться не приходиться. Он добросовестно отработает контракт, и даст свои 35-40 голов за сезон. Но иметь в раздевалке лидера команды, не разделяющего идей тренера, да ещё и обиженного на клуб, – всё это может отнять у "Баварии" не меньше, чем даст бесчисленное количество голов польского финишера. Такая славная история, как у Роберта и "Баварии", не должна заканчиваться на дурной ноте.