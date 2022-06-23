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Один из главных талантов Германии продлил контракт с Байером

Германия
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Вероятно, для будущей продажи

Один из главных талантов Германии продлил контракт с Байером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Леверкузенский "Байер" подписал новый контракт с Флорианом Виртцом. Об этом передает пресс-служба коллектива.

Новая сделка долгосрочная и будет действительна до лета 2027-го года. Сейчас Виртц лечится после разрыва "крестов" и вернется на поле лишь в сентября.

Виртц - один из главных талантов Германии, который в свои 18 привлек внимание многих грандов. В прошлом сезоне на счету атакующего хавбека 24 результативных действия (10+14) в 31-й игре.

Напомним, что одна из целей "Байера" на это летом - подписание Михаила Мудрика. Сейчас переход забуксовал.

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В статье: Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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