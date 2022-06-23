Один из главных талантов Германии продлил контракт с Байером

Леверкузенский "Байер" подписал новый контракт с Флорианом Виртцом. Об этом передает пресс-служба коллектива.

Новая сделка долгосрочная и будет действительна до лета 2027-го года. Сейчас Виртц лечится после разрыва "крестов" и вернется на поле лишь в сентября.

Виртц - один из главных талантов Германии, который в свои 18 привлек внимание многих грандов. В прошлом сезоне на счету атакующего хавбека 24 результативных действия (10+14) в 31-й игре.