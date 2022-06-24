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Бавария снова отклонила предложение Барселоны по Левандовскому

Германия
(1 голосов)

Трансферная сага с участием поляка продолжается

Бавария снова отклонила предложение Барселоны по Левандовскому

Фото: NU.nl

Новина українською

Трансферная сага нападающего "Баварии" Роберта Левандовского вокруг "Барселоны" продолжается.

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Ранее руководство каталонского клуба предложило за 33-летнего польского футболиста 35 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщает The Telegraph, боссы "Баварии в очередной раз отклонили это предложение. Мюнхенцы хотят получить за своего лучшего бомбардира чистых 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Левандовский уже согласовал трехлетний контракт с "сине-гранатовыми".

В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил семь результативных передач.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
The Telegraph

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Комментарии (6)
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hrdhrd (Украина)
24.06.2022 в 12:15
"В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил семь результативных передач." Крутого бомбардира берете однако
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.06.2022 в 12:05
Питання риторичне Чи варто під час побудови нової команди витрачатися на коштовні латки Так Роберт повище класом ніж те що є в Барселоні, але чи не забагато вґатити майже СТО млн за два роки на одного гравця... РЕАЛьно може краще 33+ за гроші взагалі нічого не брати. Бо гравці у такому віці "радянська лотерея" на один виграш півсотні прольотів!
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0
0
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Дoбрый (землянин)
24.06.2022 в 12:08
Шановний, чи це ваші гроші, чи шо?
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0
-1
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Дoбрый (землянин)
24.06.2022 в 10:53
Ну вот, Кабан уже скинул цену с 50 лимонов до 40. Красавэла! Даже лучше, чем я предполагал. Думаю на меньшее гансы уже не пойдут. Надо брать. Заверните пожалуйста.
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0
-4
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NORDOS
24.06.2022 в 10:36
Баварія продовжує принижувати барсотушку і на футбольному полі, і на трансферному ринку
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+3
-1
Algrab (Костопiль)
24.06.2022 в 11:02
Та да, 8-2 це навіки...
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+3
0

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