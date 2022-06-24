Бавария снова отклонила предложение Барселоны по Левандовскому

Трансферная сага нападающего "Баварии" Роберта Левандовского вокруг "Барселоны" продолжается.

Ранее руководство каталонского клуба предложило за 33-летнего польского футболиста 35 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщает The Telegraph, боссы "Баварии в очередной раз отклонили это предложение. Мюнхенцы хотят получить за своего лучшего бомбардира чистых 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Левандовский уже согласовал трехлетний контракт с "сине-гранатовыми".

В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил семь результативных передач.