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Бавария снова отклонила предложение Барселоны по Левандовскому
Трансферная сага с участием поляка продолжается
Фото: NU.nl
Трансферная сага нападающего "Баварии" Роберта Левандовского вокруг "Барселоны" продолжается.
Ранее руководство каталонского клуба предложило за 33-летнего польского футболиста 35 миллионов евро плюс бонусы. Как сообщает The Telegraph, боссы "Баварии в очередной раз отклонили это предложение. Мюнхенцы хотят получить за своего лучшего бомбардира чистых 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Левандовский уже согласовал трехлетний контракт с "сине-гранатовыми".
В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил семь результативных передач.
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