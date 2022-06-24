Бавария отказалась от Роналду из-за его эгоизма и зарплаты

"Бавария" отказалась от покупки нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду из-за того, что португалец ставит свои интересы выше клубных, сообщает Sport1.de. Представители португальца действительно связывались с мюнхенцами.

Сообщается, что Роналду недоволен ситуацией в нынешнем клубе и хочет выигрывать трофеи. В "Баварии" быстро отказались от варианта с подписанием Криштиану.

Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости "Баварии". Менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

Напомним, что Криштиану на 3 года старше главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.