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Бавария отказалась от Роналду из-за его эгоизма и зарплаты

Германия
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Бавария отказалась от Роналду из-за его эгоизма и зарплаты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" отказалась от покупки нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду из-за того, что португалец ставит свои интересы выше клубных, сообщает Sport1.de. Представители португальца действительно связывались с мюнхенцами.

Сообщается, что Роналду недоволен ситуацией в нынешнем клубе и хочет выигрывать трофеи. В "Баварии" быстро отказались от варианта с подписанием Криштиану.

Утверждается, что переход Роналду разрушил бы структуру зарплатной ведомости "Баварии". Менеджеры не хотят иметь в команде человека, который ставит свои интересы выше интересов клуба.

Напомним, что Криштиану на 3 года старше главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
sport1.de

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