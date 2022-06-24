Победитель ЛЕ усилился аргентинским форвардом Байера

"Айнтрахт" купил центрфорварда "Байера" Лукаса Аларио за 6 млн евро. Контракт с аргентинцем рассчитан до лета 2025 года.

29-летний аргентинец в прошлом сезоне забил 7 голов в 33 матчах за "Фармацевтов" во всех турнирах, преимущественно выходя на замену.

Также на счету Аларио 9 матчей и 3 гола за сборную Аргентины, где он дебютировал еще в 2016 году.

"Айнтрахт" выиграл минувшую Лигу Европы и новый сезон проведет в Лиге чемпионов, несмотря на 11-е место в Бундеслиге. Будущий конкурент Лукаса Сантос Борре результативностью тоже не впечатляет - лишь 8 голов в 31 матче чемпионата.