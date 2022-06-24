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Победитель ЛЕ усилился аргентинским форвардом Байера
Лукас Аларио поменял "Байер" на "Айнтрахт"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Uwe Anspach/picture alliance
"Айнтрахт" купил центрфорварда "Байера" Лукаса Аларио за 6 млн евро. Контракт с аргентинцем рассчитан до лета 2025 года.
29-летний аргентинец в прошлом сезоне забил 7 голов в 33 матчах за "Фармацевтов" во всех турнирах, преимущественно выходя на замену.
Также на счету Аларио 9 матчей и 3 гола за сборную Аргентины, где он дебютировал еще в 2016 году.
"Айнтрахт" выиграл минувшую Лигу Европы и новый сезон проведет в Лиге чемпионов, несмотря на 11-е место в Бундеслиге. Будущий конкурент Лукаса Сантос Борре результативностью тоже не впечатляет - лишь 8 голов в 31 матче чемпионата.
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