Бавария установила ценник на Роберта Левандовского

Мюнхенская "Бавария" установила цену, которую придется заплатить клубу, который намерен приобрести форварда Роберта Левандовски. На прошлой неделе клуб уже успел отвергнуть предложение "Барселоны" в 40 миллионов евро.

Как сообщает издание Sky Sports, "Бавария" хочет не менее 60 миллионов евро за одного из своих лидеров. Примечательно, что контракт 33-летнего страйкера истекает лишь через год.

По информации издания, Левандовски предпочел бы перейти в "Барселону" уже этим летом вместо того, чтобы прождать еще год и уйти бесплатно. В прошлом сезоне Роберт забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги.