Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария установила ценник на Роберта Левандовского
На прошлой неделе мюнхенцы отклонили предложение Барселоны
Фото: khelnow
Мюнхенская "Бавария" установила цену, которую придется заплатить клубу, который намерен приобрести форварда Роберта Левандовски. На прошлой неделе клуб уже успел отвергнуть предложение "Барселоны" в 40 миллионов евро.
Как сообщает издание Sky Sports, "Бавария" хочет не менее 60 миллионов евро за одного из своих лидеров. Примечательно, что контракт 33-летнего страйкера истекает лишь через год.
По информации издания, Левандовски предпочел бы перейти в "Барселону" уже этим летом вместо того, чтобы прождать еще год и уйти бесплатно. В прошлом сезоне Роберт забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги.
Популярное сейчас
- "Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину
- Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото
- Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
- Холанд, Мане и другие. Главные трансферы лета 2022 года в ТОП-чемпионатах Европы
- Роман Зозуля со звездами эстрады принял участие в благотворительном концерте в Мадриде. ФОТО
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО