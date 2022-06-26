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Бавария установила ценник на Роберта Левандовского

Германия
(2 голосов)

На прошлой неделе мюнхенцы отклонили предложение Барселоны

Бавария установила ценник на Роберта Левандовского

Фото: khelnow

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" установила цену, которую придется заплатить клубу, который намерен приобрести форварда Роберта Левандовски. На прошлой неделе клуб уже успел отвергнуть предложение "Барселоны" в 40 миллионов евро.

Как сообщает издание Sky Sports, "Бавария" хочет не менее 60 миллионов евро за одного из своих лидеров. Примечательно, что контракт 33-летнего страйкера истекает лишь через год.

По информации издания, Левандовски предпочел бы перейти в "Барселону" уже этим летом вместо того, чтобы прождать еще год и уйти бесплатно. В прошлом сезоне Роберт забил 35 голов в 34 матчах Бундеслиги.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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