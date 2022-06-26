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Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в Баварии

Германия
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Сенегалец будет носить номер Жерома Боатенга, Марка ван Боммела и Микаэля Куизанса

Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в Баварии

Фото: Boardroom

UA-Футбол
Новина українською

Новичок мюнхенской "Баварии" Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в следующем сезоне – 17. В "Ливерпуле" сенегалец носил 10 и 19 (до сезона 2018/19).

В прошлом сезоне номер 17 в "Баварии" носил французский полузащитник Микаэль Куизанс – однако он был зимой продан в "Венецию" за 4 миллиона евро. За полгода в Серии А он не совершил ни одного результативного действия.

До Куизанса 17 номер на протяжении 9 сезонов гордо носил центрбэк Жером Боатенг. Однако прошлым летом он перешел в "Лион". До того 17 носили: Марк ван Боммел, Торстен Финк, Кристиан Циге и прочие.

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В статье: Марк ван Боммель Бавария (Мюнхен) Торстен Финк Кристиан Циге Ливерпуль Садио Мане Жером Боатенг Микаэль Кюйсанс
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