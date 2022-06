Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в Баварии

Новичок мюнхенской "Баварии" Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в следующем сезоне – 17. В "Ливерпуле" сенегалец носил 10 и 19 (до сезона 2018/19).

Sadio Mané will wear the number 1️⃣7️⃣ shirt at #FCBayern ????????⚪#MiaSanMia