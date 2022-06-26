Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в Баварии

Новичок мюнхенской "Баварии" Садио Мане выбрал номер, под которым будет играть в следующем сезоне – 17. В "Ливерпуле" сенегалец носил 10 и 19 (до сезона 2018/19).

Sadio Mané will wear the number 1️⃣7️⃣ shirt at #FCBayern ????????⚪#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 26, 2022

В прошлом сезоне номер 17 в "Баварии" носил французский полузащитник Микаэль Куизанс – однако он был зимой продан в "Венецию" за 4 миллиона евро. За полгода в Серии А он не совершил ни одного результативного действия.

До Куизанса 17 номер на протяжении 9 сезонов гордо носил центрбэк Жером Боатенг. Однако прошлым летом он перешел в "Лион". До того 17 носили: Марк ван Боммел, Торстен Финк, Кристиан Циге и прочие.