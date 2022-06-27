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Владельцем Герты стал бывший ультрас. Ему трижды запрещали посещать стадион

Германия
(1 голосов)

Первый случай в истории Бундеслиги

Владельцем Герты стал бывший ультрас. Ему трижды запрещали посещать стадион

Фото: WELT Netzreporter

Новина українською

В футбольном клубе "Герта" произошла смена владельца. Новым президентом немецкого клуба стал 41-летний Кай Бернштейн. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Он получил 1 670 голосов из 3 150. В голосовании мужчина обошел Фрэнка Штеффеля (1 280 голосов) и Марвина Брумма (26). Бернштейн пришел на смену Вернеру Гегенбауэру, который в мае подал в отставку после 14 лет на должности президента.

Бернштейн является болельщиком команды. Он основал фанатскую группировку Harlekins и был споукменом на трибуне (человек, заводящий других фанатов на секторе). Ему три раза запрещали посещать домашний стадион.

Как сообщает Bild, представитель ультрас стал впервые президентом клуба Бундеслиги.

В прошлом сезоне "Герта" финишировала 16-й и боролась за право остаться в элитном дивизионе в стыковых матчах с "Гамбургом" (0:1, 2:0).

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В статье: Герта (Берлин)
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Источник:
herthabsc.com

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