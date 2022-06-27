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Владельцем Герты стал бывший ультрас. Ему трижды запрещали посещать стадион
Первый случай в истории Бундеслиги
Фото: WELT Netzreporter
В футбольном клубе "Герта" произошла смена владельца. Новым президентом немецкого клуба стал 41-летний Кай Бернштейн. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Он получил 1 670 голосов из 3 150. В голосовании мужчина обошел Фрэнка Штеффеля (1 280 голосов) и Марвина Брумма (26). Бернштейн пришел на смену Вернеру Гегенбауэру, который в мае подал в отставку после 14 лет на должности президента.
Бернштейн является болельщиком команды. Он основал фанатскую группировку Harlekins и был споукменом на трибуне (человек, заводящий других фанатов на секторе). Ему три раза запрещали посещать домашний стадион.
Как сообщает Bild, представитель ультрас стал впервые президентом клуба Бундеслиги.
В прошлом сезоне "Герта" финишировала 16-й и боролась за право остаться в элитном дивизионе в стыковых матчах с "Гамбургом" (0:1, 2:0).
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