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35 голов Левандовскому не помогли. Бавария назвала лучшего игрока сезона
Награду забрал опытный Мюллер
Getty Images / Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" объявила итоги голосования за лучшего футболиста сезона.
Большинством голосов награду забрал 32-летний Томас Мюллер. В прошлом сезоне атакующий полузащитник отличился восемь раз, отдав при этом 21 голевую передачу.
???? ????????????????/???????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ????— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 28, 2022
Congratulations, @esmuellert_! ????#MiaSanMia
Лучший бомбардир и лидер команды Роберт Левандовский, забивший 35 голов за сезон, оказался третьим. Второе место забрал Джамал Мусиала, четвертое и пятое - Нойер и Киммих.
Напомним, что существует вероятность ухода Левандовского из "Баварии". Среди претендентов
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