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35 голов Левандовскому не помогли. Бавария назвала лучшего игрока сезона

Германия
(1 голосов)

Награду забрал опытный Мюллер

35 голов Левандовскому не помогли. Бавария назвала лучшего игрока сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" объявила итоги голосования за лучшего футболиста сезона.

Большинством голосов награду забрал 32-летний Томас Мюллер. В прошлом сезоне атакующий полузащитник отличился восемь раз, отдав при этом 21 голевую передачу.

Лучший бомбардир и лидер команды Роберт Левандовский, забивший 35 голов за сезон, оказался третьим. Второе место забрал Джамал Мусиала, четвертое и пятое - Нойер и Киммих.

Напомним, что существует вероятность ухода Левандовского из "Баварии". Среди претендентов называется "Барселона".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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