35 голов Левандовскому не помогли. Бавария назвала лучшего игрока сезона

Мюнхенская "Бавария" объявила итоги голосования за лучшего футболиста сезона.

Большинством голосов награду забрал 32-летний Томас Мюллер. В прошлом сезоне атакующий полузащитник отличился восемь раз, отдав при этом 21 голевую передачу.

Лучший бомбардир и лидер команды Роберт Левандовский, забивший 35 голов за сезон, оказался третьим. Второе место забрал Джамал Мусиала, четвертое и пятое - Нойер и Киммих.